Hinrundenbilanz Türkiyemspor Mönchengladbach Mit neuem Personal und frischem Elan

Mit einem Sieg gegen den SC Schiefbahn ging man in die Saison, es folgten drei Niederlagen, davon zwei sehr deutliche gegen SF Neuwerk (0:6) und die Red Stars (0:5). Es folgten knappe Niederlage gegen Bockum und Vorst, ein Punkt in Brüggen. Im Oktober konnte Türkiyemspor dann drei Mal in Folge gewinnen und klopfte schon am oberen Tabellendrittel an. „Wir hatten 16 Punkte und Abstand zur Abstiegszone. Dann gab es viele Verletzungen, Krankheiten und Sperren“, sagt Türkiyemspor-Vorsitzender Onur Canbolat. Nach einer knappen Niederlage gegen Willich ging dann fast gar nichts mehr. Bis zur Winterpause holte man dann nur noch ein mageres Pünktchen. Man sei aber in allen Spielen auf Augenhöhe gewesen, das Ziel, nicht abzusteigen, sei noch problemlos erreichbar. „Ob Platz 13 oder 14 spielt keine Rolle“, betont Canbolat. Das zweite Ziel, die Hallenstadtmeisterschaft zu gewinnen, ging ebenfalls nicht auf, immerhin sprang ein guter dritter Platz dabei heraus.