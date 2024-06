Staffeleinteilung bekanntgegeben Auf diese Klubs treffen die regionalen Bezirksligisten

Denn die fünf Gladbacher Mannschaften, die auch diesmal zusammen in einer Gruppe ran dürfen, haben es nun mit den fünf Vertretern aus dem Kreis Grevenbroich-Neuss zu tun, die sich in der Vorsaison mit den Vertretern aus Düsseldorf in Gruppe 1 auseinanderzusetzen hatten. Das wiederum hat dann zur Folge, dass die elf Vertreter aus dem Kreis Kempen-Krefeld nicht mehr geschlossen mit zur Gruppe 3 addiert werden konnten. So wanderten der VfL Tönisberg, der VfB Uerdingen und der TSV Krefeld-Bockum in Gruppe 4, wo sie es mit Vertretern aus Kleve-Geldern und Moers zu tun bekommen. Einen Landesliga-Absteiger gibt es in Gruppe 3 nicht, dafür mit dem CSV Marathon und dem SC St. Tönis II aus Krefeld, der SpVg Odenkirchen aus Mönchengladbach sowie dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem SV Uedesheim aus Neuss gleich fünf Aufsteiger.