Fußball-Bezirksliga : Selbstbewusster Aufsteiger zeigt es den Pessimisten

Fußball Die Sportfreunde Neuwerk haben eine beachtliche Hinrunde in der Bezirksliga hingelegt. Nur an der Konstanz muss der Liga-Neuling noch arbeiten.

Nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben, lautete vor Saisonbeginn die Marschrichtung. Mit dem sechsten Platz hat nun Neuwerk auch jene Pessimisten ruhig gestellt, die eine Wiederholung der einjährigen Bezirksliga-Zugehörigkeit in der Saison 2015/16 befürchteten. Eher das Gegenteil ist eingetreten, denn die Sportfreunde sind nicht nur anerkannt, sondern auch gefestigt, teils sogar gefürchtet. Wesentlichen Anteil daran hat Trainer Michele Fasanelli, der zusammen mit Michael Haag den Spielern unter anderem das nötige Selbstbewusstsein für diese Liga einimpfte.

Saisonverlauf Tabellarisch bewegte sich Neuwerk nur in der Spanne von Platz vier bis acht. Für einen Neuling ist das beachtlich. Die Saison an sich war wechselhaft. Einer Mini-Siegesserie folgte eine Mini-Niederlagenserie. Gegen die aktuell ersten Drei der Tabelle gab es Niederlagen als Anschauungsunterricht, gegen die direkt über den Sportfreunden notierten Mannschaften von Mennrath und Rheydter SV holten sie sieben von neun möglichen Zählern. Schmerzlich, aber zu verkraften waren die Niederlagen gegen Willich und das Derby in Lürrip.