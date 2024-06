Saisonbilanz SC Waldniel Das Potenzial zu oft nicht ausgeschöpft

19 Punkte reichten den Waldnielern am Ende zum Klassenerhalt. Die gleiche Anzahl an Punkten sammelte man bereits in der Hinrunde, damals stand man allerdings auf dem ersten Abstiegsplatz. Am Ende war das erste Rückrundenspiel entscheidend für den Klassenerhalt. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres wies man den SV Vorst mit 7:3 in die Schranken. In der Endabrechnung hatten die Vorster am Ende zwei Punkte weniger auf dem Konto und stiegen dadurch in die Kreisliga A ab. Bitter war sicherlich die 1:10-Klatsche am vorletzten Spieltag beim TuS Wickrath. Insgesamt waren die Partie mit Waldnieler Beteiligung häufig äußerst torreich. Im Schnitt fielen nämlich fünf Tore pro Spiel.