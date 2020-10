Fußball-Bezirksliga : 3:5 nach dreimaliger Führung

In dieser Szene ist der SC Hardt in Überzahl, am Ende behält aber der Gast aus Dilkrath die Oberhand und siegt 5:3. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga Der SC Hardt verliert ein kurzweiliges Bezirksliga-Spiel gegen Fortuna Dilkrath. Hardt bleibt damit im Tabellenkeller, Dilkrath in der Spitzengruppe.

Das Samstagabend-Spiel zwischen dem SC Hardt und Fortuna Dilkrath war für beide Klubs ein wichtiges Aufeinandertreffen. Der Vorletzte Hardt brauchte die Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen, Dilkrath als Zweiter will den Kontakt zum Tabellenführer Schiefbahn nicht abreißen lassen. Am Ende hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite und verließen den Platz mit einem 5:3 (3:3)-Erfolg.

Kevin Adrovic brachte die Hausherren bereits nach elf Minuten in Front. Marvin Holthausen versenkte einen Freistoß aus 17 Metern in zentraler Position unhaltbar zum Ausgleich (24.). Janpeter Zaum, dem die längere Verletzungspause nicht anzumerken war, brachte die Hausherren erneut in Führung (30.). Ein kollektives Versagen der Defensive ermöglichte es Holthausen, erneut auszugleichen (37.). Im Gegenzug traf Marvin el-Awir zur dritten Führung der Hardter (38.). Nando di Buduo sorgte mit dem 3:3 in der Nachspielzeit (45.+3) für den Halbzeitstand.