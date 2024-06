Überraschung beim Neu-Bezirksligisten Odenkirchen trennt sich von Trainer Thomas Placzek

Vom Landesligisten Victoria Mennrath kommt Lukas Heller, vom in der Vorsaison starken Bezirksligisten Red Stars schließt sich Jonas Nabil Langen den Odenkirchenern an. Dritter im Bunde ist Batuhan Bayrak, der zuletzt in seinem Profil auf Oberliga-Einsätze für TuRu Düsseldorf verweisen kann und mit 21 Jahren noch recht jung ist. Hinzu kommt mit Klaudiusz Arkadiusz Dejnek aus dem Nachwuchs des FC Wegberg-Beeck noch ein weiterer, ganz junger Spieler. „Wir sind noch mit einem Spieler im Gespräch, dann wären unsere eigentlichen Planungen abgeschlossen. Die Basis stand ja ohnehin“, gibt sich der Sportliche Leiter zuversichtlich.