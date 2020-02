Fußball-Bezirksliga : Nur eine Spielabsage in der Bezirksliga

Nur eine Spielabsage in der Bezirksliga

Unterlegen: Dormagens Torwart ist in dieser Szene vor den Odenkirchenern Matthias Nowotny (l.) und Tobias Kamper am Ball. Foto: Theo Titz

Fußball-Bezirksliga Kleinenbroich eroberte von dem spielfreien 1.FC Viersen die Tabellenführung zurück. Mennrath gewann das Stadtderby gegen Neuwerk. Jüchen und Odenkirchen verloren ebenso wie der Rheydter SV gegen den TDFV.

Angesichts des Bundesliga-Derbys der Borussia gegen Köln hatten viele Bezirksligisten ihre Spiele vorgezogen – und entgingen so einer Spielabsage wegen der Sturmwarnung am Sonntag. Nur die Partie Brüggen gegen Lürrip musste verschoben werden.

Victoria Mennrath – SF Neuwerk 5:2 (2:1). Neuwerk spielte stark, doch Mennrath war noch besser, was sich auch im Endergebnis niederschlug. Paul Szymanski ebnete früh mit dem 1:0 (4.) den Weg zum Sieg. Sean Herrmann konnte für die Sportfreunde (29.) auf 1:2 verkürzen, während Mennraths Neuzugang Nikolas Baum sowohl das 2:0 (24.), das 3:1 (46.) und 4:2 (55.) erzielte. Unter den Zuschauern machte nach dem Dreierpack zum Einstand schon der Name „Mennrather Haaland“ die Runde. Niklas Jonas gelang für Neuwerk das 2:3 (51.). Noah Kubawitz mit einem Freistoßtor (83.) setzte den Schlusspunkt. Neuwerks Michele Fasanelli sowie sein Gegenüber Simon Netten sahen Mennrath als verdienten Sieger. Netten schickte zugleich eine Kampfansage an die anderen Spitzenteams: „Wir wollen bis zum Ende alles gewinnen“.