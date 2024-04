Sportfreunde schlagen TuRa Brüggen Dony Karaca wechselt Siegtor-Schützen für Neuwerk ein

Personell war bei den Sportfreunden Magerkost angesagt, denn nur drei Einwechselspieler nahmen auf der Reservebank Platz. Doch das war gewollt, wie Karaca verriet: „Wir stellen drei Spieler für die Reserve ab, um die Möglichkeit zu wahren, dieser zum Aufstieg in die Kreisliga A zu verhelfen. Dazu haben wir uns im Vorfeld entschieden, da der Meisterschaftszug bei sieben Punkten Rückstand wohl abgefahren ist. Fischeln spielt eine konstante Saison. Aber sollten sie doch noch in den letzten Spielen patzen, wollen wir da sein“. Sein Gegenüber Timo Vootz dagegen musste unter anderem auf seinen Topstürmer Nils Bonsels verzichten. „Nils hat 30 Tore bisher erzielt und wird uns fehlen“, so der Interims-Coach, der in der kommenden Saison wieder als Co-Trainer fungieren wird.