Saisonfazit Sportfreunde Neuwerk Ein zufriedener Vizemeister

38 Punkte in der Hinrunde, 38 Punkte in der Rückserie. Die hohe Konstanz hielten die Sportfreunde über die gesamte Spielzeit durch. Mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Fischeln war Neuwerk in die zweite Saisonhälfte gegangen – was zumindest noch kleine Aufstiegshoffnungen rechtfertigte. Zum Rückrundenauftakt gegen den abstiegsbedrohten VfB Uerdingen gab es beim 0:0 jedoch sofort einen empfindlichen Dämpfer. Das entscheidende Spiel gegen Fischeln verlor Neuwerk einige Wochen später dann 1:3. „Nach dem Spiel war klar, dass das Aufstiegsthema durch ist“, sagt Trainer Karaca. Es war allerdings nur eine von insgesamt zwei Pleiten in der Rückrunde – die zweite kassierte man im letzten Saisonspiel gegen Willich (1:2). Ansonsten entschied man zwölf der 17 Partien für sich, unter anderem auch das Gladbacher Duell gegen den TuS Wickrath mit 2:1. Am Ende sammelte man 76 Punkte, die oft genug für den Aufstieg reichten – nur in diesem Jahr mit Fischeln nicht, das auf satte 87 Zähler kam.