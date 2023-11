Fußball-Bezirksligist Neuwerk Mit Glück statt mit Tugend zum Sieg

Von Beginn an machten die in weiß gekleideten Neuwerker klar, wer in diesem Spiel die Hosen anhaben sollte. Sie kombinierten gut und erarbeiteten sich die ein oder andere Chance. Doch wirklich etwas Zwingendes war nicht dabei. Auf der Gegenseite setzten die Waldnieler immer wieder Nadelstiche und stachen durch die Abwehr. So entwickelte sich ein recht offenes und intensives Spiel, mit Chancenübergewicht für die Sportfreunde aus Neuwerk. Dieses Chancenübergewicht zahlte sich auch bald aus Sicht der Hausherren aus. Lasse Buchmann konnte in der 28. Minute nach einem Einwurf auf Höhe des 16-Meter Raumes treffen und sorgte so für die verdiente 1:0-Pausenführung für Neuwerk.