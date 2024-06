Bezirksligist hat einen Trostel-Nachfolger Markus Lehnen ist neuer Trainer beim SC Waldniel

Dass Lehnen überhaupt noch einmal auf die Trainerbank zurückkehren würde, war zuvor noch nicht ganz klar. „Ich habe gedacht, dass Neuwerk meine letzte Station sein würde. Ich habe in den zwei Jahren dann auch nichts vermisst“, erklärt Lehnen. Doch die Chemie schien von Anfang an zu passen. „Ich hatte natürlich meine Vorstellungen, um überhaupt noch mal ins Trainergeschäft einzusteigen. Da gab es einige Punkte, die der Verein mitgehen musste. Die Gespräche verliefen gut und die Punkte waren mehr als zufriedenstellend. Ich habe in den Gesprächen den Eindruck bekommen, dass wir zusammenpassen könnten und es Spaß machen könnte. Ich habe dann auch ein gutes Feedback von den Jungs bekommen, die ich dort kenne“, so Lehnen.