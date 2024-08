Saisonbilanz 1. FC Mönchengladbach Darum konnte sich der 1. FC diese Saison auf die Jugend verlassen

„Die Entwicklung der jungen Spieler, die teilweise noch bei den A-Junioren spielen könnten, ist erwähnenswert. Da macht sich das gemeinsame Training der U19 und dem Seniorenteam bezahlt. Das wird auch zukünftig unser Weg sein, Spieler schon frühzeitig an den Seniorenfußball zu gewöhnen. Deren Entwicklung birgt noch viel Potenzial“, beginnt Schmitz seine Analyse. „Jeder Spieler ist über seine Grenzen gegangen. Wir hatten so viele Ausfälle zu verzeichnen, dass wir manchmal nur einen Spieler auf der Bank hatten. Verständlich, dass in den letzten beiden Spielen, als es um nichts mehr ging, auch die Anspannung weg war“, fährt er fort. Zumindest in der Heimbilanz zählt der FC zu den besten Teams der Liga. 33 der 47 erzielten Punkten wurden auf heimischen Boden geholt und reichten in dieser Bilanz zu Rang fünf.