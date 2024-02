Kein Sieger bei Red Stars gegen 1. FC Gerechtes Remis im Stadtderby

Gleich zu Beginn zeigten die Gäste vom 1. FC, dass der Hinspielerfolg kein Zufallsergebnis war. Aggressiv in den Zweikämpfen, manches Mal auch ein wenig über die erlaubte Grenze hinweg sollte dem Gastgeber klar gemacht werden, dass sich der FC nicht kampflos seinem Schicksal ergibt. Optisch waren die Jungs aus dem Westend den Red Stars leicht überlegen, sei es in der Geschwindigkeit oder in der Art der Zweikampfführung. Die Gastgeber konnten dem all ihre Routine entgegensetzen und konnten auch die Führung durch Andrej Ferderer (38.) noch vor dem Seitenwechsel bejubeln. Der FC hatte bis zur Pause gleich drei Spielsysteme ohne Erfolg ausprobiert. Ob ein 4-3-3, ein 4-4-2 oder ein 4-1-4-1, nichts verhalf zu einem Torerfolg.