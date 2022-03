Fußball-Bezirksliga : Fortuna Dilkrath hat das nötige Glück zum Dreier

Fußball-Bezirksliga Fortuna Dilkrath gewinnt das Schwalmtalderby beim SC Waldniel mit 1:0 – obwohl die Hausherren mehr vom Spiel und die besseren Chancen haben. Mit dem Sieg bleibt Dilkrath in der Tabelle oben dran.

Vielleicht hat sich damals in Dilkrath jemand etwas dabei gedacht, sich die Glücksgöttin Fortuna bei der Namensgebung mit ins Boot zu nehmen. Jedenfalls war jene Fortuna im Schwalmtalderby beim SC Waldniel am Freitagabend offenbar aufseiten der DJK und verhalf den Dilkrathern zu drei Zählern.

Der letzte Sieg der Waldnieler gegen Dilkrath datiert aus dem März 2017 – damals ging der SC mit 2:0 als Sieger vom Platz. Diese Derby-Flaute sollte beendet werden. Entsprechend forsch trat der Gastgeber in der Anfangsphase auf: Bereits in der 4. Spielminute versuchte es Tim Güth, doch letztendlich fehlten gute zwei Meter zum Einschlag. In der Folge boten sich weitere Chancen für Waldniel, jedoch ohne Erfolg. Zwischen der 20. und 25. Minute musste Waldniels Torhüter Marc Engelmann behandelt werden. Und durch die Unterbrechung kam ein Bruch ins Spiel, denn bis auf eine Chance von Lars Weber, der wie Arjen Robben parallel zum Gästetor lief und dann abzog, blieb vieles Stückwerk. Dennoch dominierte Waldniel den ersten Abschnitt – verpasste es aber, die sich bietenden Möglichkeiten in Tore umzumünzen.