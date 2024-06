So haben die Trainer abgestimmt Das sind die Gewinner der Bezirksliga-Saison

In dieser Kategorie sind sich die regionalen Bezirksligisten größtenteils einig: Ronny Kockel vom VfB Fischeln hat die beste Trainerleistung der Saison abgeliefert. Und angesichts der überragenden Meisterschaft und direkten Rückkehr in die Landesliga ist das nicht verwunderlich. Elf Punkte betrug der Vorsprung in der Endabrechnung vor dem Tabellenzweiten Sportfreunde Neuwerk. Dazu schoss Fischeln die meisten Tore (130) und kassierte die wenigsten Gegentreffer (30) der Liga. „Wer als Trainer mit seinem Team eine so dominante Vorstellung über die Saison zeigt, muss vieles richtig gemacht haben“, sagt Dirk Horn, Trainer bei TuS Wickrath. Kockel übernahm in der Vorsaison die erste Mannschaft in Fischeln, stieg allerdings zunächst aus der Landesliga ab.