Kein versöhnlicher Saisonabschluss 1. FC Mönchengladbach schenkt Schiefbahn den Sieg

Der FC begann so, wie es von ihnen erwartet wurde: Recht früh den Spielaufbau des SCS unterbinden oder schnell kontern. So kam alleine Filip Horvat in den ersten 20 Minuten zu zwei großen Möglichkeiten, die Führung zu erzielen. Doch beim ersten Versuch hielt Schiefbahns Torhüter Felix Gerdts per Flugparade, die zweite Chance verfehlte das Tor relativ knapp.