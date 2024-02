Kellerduell in der Bezirksliga Der 1. FC Mönchengladbach dominiert Vorst deutlich

Bereits nach 21 Sekunden musste FC-Torhüter Elias Wilms alles aufbieten, um einen frühen Rückstand zu vermeiden. Vorausgegangen war eine unzureichende Zuordnung, die es den Gästen erlaubte, den Ball in den Fünfmeterraum zu spielen. Das war der nötige Hallo-wach-Moment für das Team von Tim Schmitz, das fortan das Heft des Handelns übernahm. Kurz darauf holte sich der FC zwei Ecken hintereinander, war beim zweiten dann aber zu überhastet und ließ die erste Chance liegen. Gelegentliche Angriffe des SVV wurden von der jetzt aufmerksamen Verteidigungslinie frühzeitig unterbunden. Stattdessen nutzten die in gelb gekleideten Hausherren den freien Raum für schnelle Konter. So verfehlte Filip Horvath nach einem schnellen Gegenzug das Vorst-Gehäuse recht knapp. Minuten später traf dann noch ein FC-Spieler den Pfosten.