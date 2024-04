Bezirksliga-Derby in Mönchengladbach 1. FC gelingt überraschender Derby-Erfolg

Die erste Chance hatte der Gastgeber bereits in der achten Minute durch Mannschaftsführer Hannes Lingel, der Yannis Ochs im Tor des TuS zu einer Parade zwang. Zwei Minuten später fiel allerdings der Führungstreffer der Wickrather. Nach einem Einwurf auf der linken Seite erhielt Max Käppler den Ball, den er aus 22 Metern per Dropkick in den Winkel versenkte. FC-Torhüter Elias Wilms war machtlos.