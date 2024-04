Fußball-Bezirksliga-Duell Red Stars gewinnen Derby gegen Wickrath

Der Aufsteiger ging durch Ilja Lichtenbergs Distanzschuss bereits in der vierten Minute in Führung. Nils Höffges glich nach einer Viertelstunde für den TuS aus, als er einen Eckball per Hinterkopf im Tor unterbrachte. Den 2:1-Siegtreffer für den Gastgeber erzielte Andrej Ferderer (80.), nachdem die Stars einen Wickrather Eckball abfingen und dann ganz schnell konterten.