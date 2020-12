Amateurfußball in Mönchengladbach : B-Ligist forciert mehrere Projekte für eine bessere Zukunft

Mönchengladbach Eintracht Güdderath hat sich intensiv Gedanken gemacht über die Zeit nach der Pandemie. Soziale Projekte und eine Kooperation mit den American Footballern des Wolfpack spielen dabei unter anderem eine Rolle.

Der zweite Lockdown hat das Vereinsleben erneut tief getroffen. Kein Training, keine Spiele, keine Zuschauer – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Aber was ist, wenn die Normalität wieder einkehrt? Wie sieht diese Normalität dann aus, und wann ist es soweit? Bei B-Ligist Eintracht Güdderath will man nicht so lange auf Antworten warten, sondern nimmt die Zukunft selber in die Hand.