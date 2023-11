Torwart Stefan Zabel hat neuen Job Er greift noch mal an

Seine ersten Schritte auf dem Platz begann er als Jugendspieler bei Viktoria Buchholz. Nach weiteren Stationen in Duisburg wechselte er als C-Jugendlicher zu VVV Venlo für drei Jahre. Es folgten ebenfalls drei Jahre in der Jugendabteilung beim 1. FC Mönchengladbach, ehe Zabel ein kurzes Gastspiel beim damaligen Oberlisten SC Kapellen-Erft gab. Nachdem er für den Rheydter SV zwei Jahre in der Landesliga gespielt hatte, folgte bei den Wegbergern eine Ära von zehn Spielzeiten, in denen er Stammtorhüter in der Mittelrheinliga und Regionalliga West war. „Es war eine schöne Zeit. Wegberg ist ein toller Verein. Ich habe mich da jederzeit wohlgefühlt und das Vertrauen bekommen“, erinnert sich Zabel an die Zeit zurück.