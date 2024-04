“Am Arsch der Welt“ Darum drehte Arnd Zeigler für seine Kultsendung in Neuwerk

Amaterufußball · Die Redaktion der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ war am Samstag beim Bezirksliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Neuwerk und TuRa Brüggen zu Gast. Was der Anlass für den Besuch war und was beide Klubs dazu sagten.

30.04.2024 , 11:38 Uhr

Arnd Zeigler in seiner Kultsendung beim WDR. Foto: WDR