Fußballvereine schließen sich zusammen Arbeitsgruppe gegen unfaires Abwerben von Jugendspielern gegründet

So sollen die Spieler direkt angesprochen worden sein, obwohl die Regularien besagen, dass zunächst der Verein kontaktiert werden müsse. Dieser stelle dann eine Bescheinigung zum Probetraining aus, sofern der betreffende Spieler noch keine 18 Jahre alt sei. Auch sollen Eltern gezielt angesprochen oder gar telefonisch kontaktiert worden seien. Nur hätten die Eltern ihre Kontaktdaten zuvor gar nicht öffentlich gemacht. Zudem sollen teilweise auch die Eltern unter Druck gesetzt worden sein, ihr Kind abzumelden und damit eine sechsmonatige Sperre in Kauf zu nehmen. Sehr viele Vereine der Region laden Spieler derweil zu einem Probetraining ein. Aber die meisten halten sich an die Regeln.