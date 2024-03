„Gewonnenes“ Remis in der 2. Bundesliga Borussia-Frauen erkämpfen Punkt

Borussia bot auch im zweiten Durchgang den Thüringerinnen weiterhin Paroli. Doch gefährliche Torchancen blieben zunächst aus, obwohl beide Mannschaften um den Siegtreffer bemüht waren. So war es in der 75. Minute ein Freistoß aus 18 Metern, der beinahe die Führung für die Mönchengladbacherinnen gebracht hätte. Bitter schien es dann kurz vor Schluss zu werden, als ter Horst (86.) Jena mit 2:1 in Führung brachte. Borussia bewies jedoch Moral und wurde in der Nachspielzeit dafür auch belohnt. Nach einer Flanke von der rechten Seite gelangte der Ball zunächst auf Höhe des zweiten Pfostens. Von dort bekam Carolin Corres den Ball zugespielt, die den Ball sicher zum 2:2-Endstand im Tor unterbringen konnte (90.+1).