Fußball-Kreisliga A Rheydter SV vergibt erneut unnötig den Sieg

„Wir haben uns in dieser sehr abwechslungsreichen Partie wie so oft mal wieder selbst geschlagen“, bilanzierte Horsch und fuhr fort: „In der ersten Hälfte waren wir besser, in der zweiten nicht wesentlich schlechter. Aber der Aufwand, den wir betreiben, wird leider nicht belohnt. Während unsere Gegner aus vier Fehlern unsererseits zwei Tore machen, brauchen wir gefühlte zwanzig Chancen für einen Treffer.“ Das Auftreten des Teams lasse noch hoffen für die Restsaison. „Mit Arian Gerguri machen wir jedenfalls ligaunabhängig weiter. Wir schon einige Zusagen von neuen Spielern, die aber einen Verbleib in der Kreisliga A voraussetzen. Das sind die Unwägbarkeiten, wenn du unten drin steckst“, meinte Horsch abschließend. Süchteln hat sich durch den Erfolg derweil ein Punktepolster aufgebaut und scheint vorerst sicher vor der Abstiegszone.