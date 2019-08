Handball : Die van den Broeks verstärken Kaldenkirchens Handballerinnen

Venlo Der Niederländer Frank van den Broek wird neuer Trainer der Handballerinnen des TSV Kaldenkirchen. Der 60-Jährige ist als Zweit- und Drittliga-Coach ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet und bringt seine Tochter Tatjana mit, die nach ihrer Babypause wieder richtig Spaß an dem Sport gefunden hat.

Frank van den Broek ist ein ausgewiesener Experte im Bereich des Frauenhandballs. Bekannt ist der Niederländer, der in Venlo wohnt, nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in Deutschland, speziell am Niederrhein. So trainierte er bereits die Frauen des VT Kempen in der Dritten Liga und auch die des TuS Lintfort in der Dritten Liga und auch in der Zweiten Bundesliga. An sein Engagement in Kempen vor rund sechs Jahren hat er allerdings keine guten Erinnerungen. „Normalerweise trainiere ich eine Mannschaft immer zwei oder drei Jahre", betont der 60-Jährige. „Kempen war da die große Ausnahme. Eigentlich wollten sie Veränderungen, dann aber auch wieder nicht, und so habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, dass wir nicht zusammen ommen und meinen Vertrag sehr frühzeitig wieder aufgelöst."