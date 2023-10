FV Mönchengladbach nach dem Abstieg Höhenflug, Absturz und nun Neuaufbau

Der Trainer gibt zu: In den ersten Jahren nach Vereinsgründung lag der Fokus vor allem auf der ersten Mannschaft. Nun soll die Arbeit am gesamten Klub mehr in den Mittelpunkt rücken. „In der Jugend sind wir bereits gut unterwegs. Dort wollen wir weiter bestätigen, was wir bislang abgeliefert haben. Wichtig wäre es, dass die zweite Mannschaft den Sprung höher in die Landesliga schafft“, sagt er. Neben Ketelaer im sportlichen Bereich sind Uwe Röhrhoff und Marc Hocks administrativ die treibenden Kräfte beim FV. „Es wäre schön, wenn wir uns noch breiter aufstellen könnten. Andere Vereine haben uns da etwas voraus. Wir versuchen, das mit wenigen Leuten zu kompensieren“, so Ketelaer.