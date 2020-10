Frauenfußball : Sarah Schmitz trifft gerne spät

Frauenfußball Der Stürmerin vom FV Mönchengladbach gelangen zuletzt zwei Siegtore in der Nachspielzeit in Folge. Ihren Traum erfüllte sie sich bei der Borussia.

Letzter Angriff, der Ball landet im Strafraum, man kommt an die Kugel – und trifft zum Sieg in der Nachspielzeit. Ein Traumszenario für jeden Fußballer, das in der Realität aber nur wenigen vergönnt ist. Außer bei Sarah Schmitz. Zumindest laut der vergangenen beiden Spiele des FV Mönchengladbach. Da wäre die Partie vor zwei Wochen gegen Tusa 06 Düsseldorf, Torschützin in der 92. Minute: Schmitz. Und dann am vergangenen Wochenende gegen die SV Jägerhaus – in der 92. Minute der 2:2-Ausgleich, in der 93. Minute der 3:2-Siegtreffer. Torschützin: jeweils Schmitz. „Bei zwei Toren in der Nachspielzeit ist natürlich viel Glück dabei. Wir hatten uns vorher aber schon genügend Chancen rausgespielt – und dann hat es geklappt“, sagt die 24-jährige Torschützin, die aber auch zugibt: „Da hat aber natürlich keiner mehr dran geglaubt.“