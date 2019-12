Frauenfußball : 0:3 – Borussias Frauen gehen in Bielefeld leer aus

Frauenfussball Schon in der Hinrunde hatte Borussia Mönchengladbach eine klare Niederlage gegen Arminia Bielefeld kassiert. Zum Rückrundenauftakt hatte der Tabellendritte jedoch bis zum Schluss die Chance auf einen Punktgewinn.

Am Ende erwischte es Borussias Frauen noch knüppeldick. Als der Tabellendritte der Zweiten Bundesliga in der Schlussphase auf den Ausgleich bei Arminia Bielefeld drängte, fing er sich noch zwei Konter ein, die der Gastgeber eiskalt nutzte. So gab es für Borussia nach fünf Siegen in Folge am ersten Spieltag der Rückrunde ein 0:3 (0:0) – schon das Hinspiel hatte Gladbach gegen Bielefeld 0:4 verloren.