Frauenfußball : Borussia Frauen starten mit Remis

Zweimal führten die Gladbacher Zweitliga-Frauen gegen den Tabellenführer SV Werder Bremen. Am Ende hieß es im ersten Punktspiel des Jahres aber 2.2.

Die Partie gegen den spielstarken Klassenprimus gingen die Gastgeberinnen mit einer defensiven Grundausrichtung an und zeigten sich bei ihren wenigen Möglichkeiten sehr effektiv. Zum Beispiel in der 17. Minute als nach einer Gladbacher Ecke Kim Everaerts das 1:0 köpfte. In der Folge dominierte Bremen mit viel Ballbesitz, doch um den Ausgleich zu schaffen, musste auch bei den Norddeutschen eine Standardsituation herhalten. Nach einem Freistoß flog im Borussia.Strafraum Michelle Ulbrich in den Ball und wuchtete ihn zum 1:1 in die Maschen.