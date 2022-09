Borussia und der FV Mönchengladbach : Gute und schlechte Erfahrung in Westfalen

Trainer Marco Ketealer war nicht zufrieden mit dem Auftritt des FV Mönchengladbach in Gütersloh. Foto: Heiko van der Velden

Regionalliga Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der FV Mönchengladbach haben Auswärtsreisen in den Norden NRWs hinter sich: Während der FV bei Mitaufsteiger Gütersloh II chancenlos ist, zeigt sich Borussia in der Fremde weiter souverän.

Von Heiko Van der Velden

Auswärtsspiele in Ostwestfalen scheinen dem FV Mönchengladbach in der neuen Spielklasse noch nicht zu liegen. Nachdem die Spielerinnen von Coach Marco Ketelaer bereits vor zwei Wochen mit 0:3 bei Arminia Bielefeld unterlagen, setzte es am Sonntag eine 0:2-Niederlage bei Mitaufsteiger FSV Gütersloh II.

Zum Start in die Partie wären die Mönchengladbacherinnen beinahe eiskalt erwischt worden, konnten sich aber bei ihrer Torhüterin Michelle Wassenhoven bedanken, da sie einen Foulelfmeter von Güterslohs Kapitänin Svenja Hörenbaum parierte. Monique Resech brachte den FV in der 43. Minute per Freistoß vermeintlich in Führung, doch Schiedsrichter Patrick Hoffmann gab den Treffer aufgrund eines Offensivfouls nicht. Es blieb die einzig nennenswerte Aktion des FV in Richtung Tor der Gastgeber. „Wir waren nicht in der Lage, Gefahr nach vorne zu entwickeln“, sagte Ketelaer. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Gütersloh erhöhte nach dem Seitenwechsel durch viele lange Bälle den Druck auf das Tor der Mönchengladbacherinnen – mit Erfolg: Anna-Lena Meier markierte nach einer knappen Stunde aus kurzer Distanz das 1:0 (59. Minute). In der Folge war es Wassenhoven, die mit einer tadellosen Leistung ihre Mannschaft weiter im Spiel hielt. Am zweiten Gegentor war dann aber auch die FV-Torhüterin machtlos, als Meier mit ihrem zweiten Treffer in der 64. Minute auf 2:0 erhöhte.

„Bei einem Duell zweier Aufsteiger kommt es vor allem auf die Zweikämpfe an. Hier hatte Gütersloh mit ihrer rustikalen Art die Nase vorne. Wir konnten dem heute nicht wirklich etwas entgegensetzen. Beide Gegentore fielen durch Unachtsamkeiten in der Defensive. Unter dem Strich ist die Niederlage verdient“, sagte FV-Coach Ketelaer.

Am kommenden Sonntag geht die Reise nun zum Zweitligaabsteiger Borussia Bocholt. „Dort wird es Zeit, nun auch auswärts zu punkten. Ich hoffe, dass wir dort aggressiver und energischer auftreten“, sagt Ketelaer. Mit drei Punkten aus drei Spielen belegt der FV aktuell Rang zwölf.

Borussia Mönchengladbach war ebenfalls in Westfalen unterwegs – anders als der FV jedoch erfolgreich. Beim 1. FFC Recklinghausen gab es einen 3:0-Erfolg. Es war im zweiten Spiel der zweite Auswärtserfolg für die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler. In der Vorwoche hatte Borussia mit dem 2:3 gegen die Sportfreunde Siegen die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten.

Borussia gelang dabei ein echter Traumstart in die Partie: Mit der ersten Chance des Spiels traf Mizuho Kato in der 4. Minute aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung. Im weiteren Spielverlauf des ersten Durchgangs neutralisieren sich beide Mannschaften dann zunächst. Die Partie wurde ruppiger, doch Borussia zeigte sich davon unbeeindruckt und hielt dagegen.

Im zweiten Durchgang ließ die Mannschaft dann zunächst einige gute Torchancen ungenutzt, sodass die Partie bis kurz vor Schluss offenblieb. Nach einem Foulspiel an Carolin Corres verwandelte Sarah Schmitz den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0. Wenig später erzielte Kristina Bartsch (85.) per Kopf den 3:0-Endstand. „Es war ein intensives und sehr hart geführtes Spiel, in dem unsere Mädels aber ruhig geblieben sind und verdient gewonnen haben. Die erste Halbzeit war ausgeglichener mit ein bis zwei sehr guten Möglichkeiten für Recklinghausen zum Ausgleich, in der zweiten Halbzeit haben wir dann die Ballverluste besser abgesichert und dadurch mehr Dominanz ausgestrahlt“, sagte Trainer Spengler.