Borussia empfängt FV Mönchengladbach Das voraussichtlich letzte Derby in der Frauen-Regionalliga

Für Borussia-Coach Jonas Spengler zähle hingegen vor allem das Ergebnis: „Wir hoffen, dass wir in den letzten fünf Spielen fünf Siege holen können“. Eine besondere Derbystimmung würde er nicht spüren, für ihn ist das Duell gegen den FV ein Spiel wie jedes andere: „Ich sehe es nach wie vor nicht als Derby. Ein Derby entsteht aus der Historie, aus einer gewissen Rivalität heraus und hat für mich nicht nur was mit lokaler Nähe zu tun. Ein Derby hat auch immer etwas von einem Feindschaftscharakter und man will hier dem anderen wehtun. Dieses Gefühl gibt es bei mir nicht, weil ich es cool finde, dass es den FV gibt und es mich beeindruckt, was sie eigenständig auf die Beine gestellt haben“, so Spengler, der daher lieber von einem „Nachbarschaftsduell“ spricht. „Ich bin happy, dass der FV in unserer Liga spielt, weil er es verdient hat. Ich freue mich am Sonntag auf einen tollen Fight von beiden Mannschaften“, sagt der Borussia-Coach.