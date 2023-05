Sieg gegen SGS Essen Borussias Frauen fehlt noch ein Schritt zum Meistertitel

Mit ihrem neunten Saisontreffer brachte Emily Tichelkamp die Borussia am Sonntag gegen Essen in Führung. Yvonne Brietzke hatte den Ball zuvor mit einem Schnittstellenpass auf Carolin Corres durchgesteckt. Die Außenbahnspielerin dribbelte in den Strafraum hinein und passte den Ball anschließend auf Tichelkamp, die den Ball aus halblinker Position ins lange Eck zur 1:0-Führung setzte (20.). Anschließend spielte sich das Spielgeschehen vorrangig im Mittelfeld ab. Aufregung gab es dann zehn Minuten später als Essens Torhüterin Svea Resing einen Ball auf der Linie nicht festhalten konnte und stattdessen abprallen ließ. Genau vor ihr stand Kyra van Leeuwe, die nach einem Zusammenstoß mit Resing zu Boden ging. Obwohl die Essenerinnen zur Ecke klärten, gab es weder Strafstoß noch Eckball. Erlösend für die Borussia war dann das 2:0 durch Britt van Rijswijck (69.) in der zweiten Halbzeit. Nachdem eine Ecke zunächst aus dem Strafraum geköpft wurde, erzielte van Rijswijck aus 18 Metern das zweite Borussia-Tor.