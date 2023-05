Deutlicher Sieg gegen Verfolger Bocholt Borussias Mönchengladbach steht kurz vor der Meisterschaft

„Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen. Man hat gesehen, wie wir in den letzten Spielen aufgetreten sind. Wir haben gezeigt, wenn es darauf ankommt, dass wir da sind. Der Sieg gegen Bocholt war das ‚i-Tüpfelchen‘ der Saison, wo es einfach darum ging, ob wir als Meister in die Relegation gehen oder nicht“, sagt Trainer Jonas Spengler und fügt an: „Es war in allen Bereichen ein klasse Spiel von uns. Mit 1:0 waren wir voll im Spiel und haben Bocholt schlussendlich überrollt“, so Spengler weiter.