Nach Sieg über SGS Essen U20 Borussia Mönchengladbach fehlt noch ein Schritt zum Meistertitel

Am kommenden Sonntag kann sich seine Mannschaft dann – nach der sicheren Teilnahme an der Aufstiegsrelegation – auch für den Meistertitel in der Regionalliga in eine gute Position bringen. Um 13 Uhr empfängt der aktuelle Spitzenreiter den Tabellenzweiten Borussia Bocholt, der mit 44 Punkten nur einen Zähler hinter der Spengler-Elf liegt. Allerdings haben die Bocholterinnen auch ein Spiel weniger absolviert. „Wir wollen uns steigern, damit wir gegen Bocholt die Meisterschaft attackieren können“, sagt Spengler zielstrebig.