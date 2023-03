Zu Gast bei der Frauen-Nationalmannschaft Neuwerker Jugendspielerinnen treffen Bundestrainerin Voss-Tecklenburg

Dass der Termin zustande kam, lag an der Beharrlichkeit von Scheibe. Bereits 2022 hatte sie Kontakt zum Teammanagement der Frauennationalmannschaft aufgenommen und auch Martina Voss-Tecklenburg selbst angesprochen, als sie die Bundestrainerin in Duisburg bei einem Bundesliga-Spiel getroffen hatte. Scheibe ging es dabei um einen Trainingsbesuch der Mannschaft in Neuwerk. Allerdings zunächst ohne Erfolg. Als dann die Ansetzung des Testspiels der deutschen Mannschaft gegen Schweden in Duisburg feststand, hakte Scheibe noch einmal nach.