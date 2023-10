Handball-Derby Rheydt vs. Lobberich Das Duell der Defensivschwachen

„Unsere bisherige Ausbeute ist nicht gerade optimal“, sagt der Lobbericher Trainer Duc Bui. Und weiter: „Wir können und müssen uns noch in einigen Dingen verbessern. Dabei prangert er insbesondere die fehlende Konstanz an: „Letztes Wochenende haben wir in Witzhelden eine wirklich tolle Leistung geboten, allerdings nur in der ersten Halbzeit“, ärgert sich Bui. „Nach dem Seitenwechsel stand urplötzlich eine ganz andere Mannschaft auf dem Parkett, es wollte einfach nichts mehr funktionieren.“ Das Spiel hat Bui aber gedanklich schon abgehakt. „Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Wenn wir es schaffen so gut wie in der ersten Halbzeit in Witzhelden zu performen, dann sollten beide Punkte in Lobberich bleiben.“ Personell gibt es zwar die eine oder andere gesundheitlich angeschlagene Spielerin, daher ist noch nicht komplett abzusehen, mit welchem Kader das Derby bestritten wird.