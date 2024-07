Was ist ein Unterbau? Moers legt Protest gegen Borussias Regionalliga-Startplatz ein

Martin Walz, Sportlicher Leiter der Frauenabteilung beim GSV Moers, schildert, warum der Verein diesen Einspruchsweg gewählt hat. „In der Satzung steht, dass eine Mannschaft, die in der Regionalliga West antreten möchte, einen Unterbau haben muss“, erklärt er. Das bedeutet auf den ersten Blick nachvollziehbarerweise, dass ein Verein eigentlich eine Dritte Mannschafft melden müsste, will er mit der Zweiten in der Dritten Liga der Frauen an den Start gehen. „Denn nur so kann man das Wort 'Unterbau' für mich verstehen, dass es unterhalb der aufgestiegenen Mannschaft noch ein weiteres Team geben muss“, so Walz weiter. Und Borussia hat eben keine dritte Mannschaft.