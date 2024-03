Sieglosserie verlängert sich Borussias Frauen verlieren gegen Meppen

Auch im zweiten Durchgang war es der Pfosten, der Borussia vor dem zweiten Gegentor rettete. Diesmal traf Vildan Kardesler in der 55. Minute das Aluminium. Zuvor sorgte ein Angriff von Köpp für Gefahren. In der Folge ergaben sich durchaus gute Möglichkeiten, jedoch fehlte es weiterhin an der nötigen Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Borussia blieb dran und war dem Ausgleich nahe. Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite, als Kardesler in der 65. Minute das Ergebnis auf 2:0 stellte. Die beste Möglichkeit den Anschlusstreffer zu erzielen hatte Paula Klensmann in der Schlussphase des Spiels per Kopfball. Borussia ist nun seit fünf Spielen ohne Dreier.