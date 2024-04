Luft im Abstiegskampf Borussia mit wichtigem Sieg gegen Bayern München

Die Gladbacherinnen starteten sehr angriffslustig und mutig in die Partie. Immer wieder setzten sie den Gegner in deren Hälfte unter Druck und kamen in der 8. Minute durch Emily Tichelkamp zu einer ersten guten Chance. Doch auch München hatte früh gute Phasen und erhöhte zunehmend den Druck auf das Tor von Luisa Palmen, der unter anderem eine unglückliche Aktion unterlief, als sie sich von einer Gegnerin den Ball vom Fuß nehmen ließ. Doch im Kollektiv rettete Borussia die Szene zu einer Ecke. Diese brachte in der Folge die bis dato größte Chance der Partie, als Bayern-Kapitänin Jana Kappes den Ball an die Latte setzte.