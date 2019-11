Frauen-Fußball : Borussias Frauen siegen 3:0 gegen Bayern München II

Frauen-Fußball Mit dem dritten Heimsieg in Folge sind Borussias Frauen in der Zweiten Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz geklettert.

Gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München gab es für die Mannschaft von Cheftrainer René Krienen ein am Ende deutliches 3:0 (0:0). In einem Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Gelegenheiten hatten, präsentierte sich Borussia letztlich als das effektivere Team.