„Sonst wird es in der 2. Bundesliga schwer“ Trotz Sieg gegen Meppen – deutliche Worte von Trainer Spengler

In Überzahl dauerte es nicht lange, bis Yvonne Zielinski nach einer Flanke zur Stelle war und zur 1:0-Führung einköpfte. Im weiteren Spielverlauf erhöhte Borussia den Druck und kam fast minütlich zu gefährlichen Torraumszenen. Mia Eickmann, Kyra van Leeuwe, Emily Tichelkamp – sie alle hatten das 2:0 auf dem Fuß, doch schlussendlich blieb es beim 1:0, mit dem Trainer Jonas Spengler insgesamt nicht zufrieden war. „Es war ein müder Kick von uns, das muss ich leider sagen“, so der Coach. „Wir müssen an unserer Haltung arbeiten und viel intensiver Fußball spielen, sonst wird es in den meisten Spielen in der 2. Bundesliga schwer.“