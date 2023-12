Borussia-Frauen verpassen den Ausgleich Keine Punkte gegen Turbine

In der Tabelle fällt Borussia Mönchengladbach durch die Niederlage mit 15 Punkten auf Platz elf zurück. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen, da der FC Bayern München II seinerseits das Heimspiel gegen FSV Gütersloh mit 4:1 gewann. Potsdam hingegen hat durch den Sieg die Tabellenführung übernommen. Im letzten Spiel des Jahres tritt die Spengler-Elf am Sonntag bei SG 99 Andernach an. Mit einem Sieg würde man dabei am Tabellenachten vorbeiziehen.