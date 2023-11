Borussia-Frauen siegen Borussia beendet Durststrecke

Borussia gab von Anfang an den Ton in der Partie an. In der 15. Minute setzte Laura Radke Hoffenheims Torhüterin Lena Locher unter Druck, die daraufhin den Ball links in die Füße von Leonie Köpp spielte. Die 16-Jährige legte den Ball anschließend auf Radke ab, die wiederum zurückspielte. Der Ball von Köpp ging anschließend aber am Tor vorbei. Nach Zuspiel von Suus Van Der Drift setzte Köpp den Ball in der 28. Minute aus kurzer Distanz über das Tor. Wenig später platzte dann der Knoten, als sich Radke (31.) ein Herz fasste und aus 22 Metern abzog. Der Ball landete oben rechts im Winkel zur 1:0-Führung. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff kann Torhüterin Luisa Palmen nach einem Angriff über die rechte Seite den Ball zwar noch parieren, den Abpraller nutzte Valentina Bitterwolf (43.) allerdings zum 1:1-Pausenstand.