„Spiel müssen wir abhaken“ Borussias Frauen mit hoher Niederlage gegen SC Sand

Die Frauen Borussia Mönchengladbach erwischte am Wochenenden einen gebrauchten Tag und verloren am Sonntag beim SC Sand deutlich mit 2:6 (1:3). Offensiv hatte Sand gleich zu Beginn einige gute Möglichkeiten. Nachdem Torhüterin Louisa Palmen in der 5. Minute einen Kopfball nach einer Ecke von Athanasia Tsaroucha noch abfangen konnte, war sie wenig später allerdings machtlos: Nach einem Steckpass von Julia Matuschewski auf Rio Takizawa traf nach einem Querpass Sanja Homann in der 10. Minute zur 1:0-Führung der Heimmannschaft. Nur sechs Minuten später erhöhte Tsaroucha auf 2:0 für Sand (16. Minute). Zwar traf Mia Eickmann in der 27. Minute zum vermeintlichen Anschlusstreffer, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.