Remis gegen Sand Kleine Schritte für Borussia gegen große Gegner

In einem intensiven Spiel verlangte Borussia der Mannschaft aus Sand alles ab. Bereits in der Anfangsphase des Spiels kam die Mannschaft von Jonas Spengler zu einigen guten Torabschlüssen. Ein Schuss aus spitzem Winkel durch Sam Drissen stellte jedoch für Sands Torhüterin Stella Busse kein Problem dar. In der Folge ergaben sich weitere gute Möglichkeiten – so verfehlte der Ball von Flaka Aslanaj nach Flanke von Carolin Corres das Tor nur knapp. In der 24. Minute fiel dann die verdiente Führung für die Borussia: Imke Kessels zog dabei in den Strafraum hinein und traf aus neun Metern zum 1:0. Die Freude über den Führungstreffer wehrte allerdings nicht lange. Ausgerechnet Griß war es, die nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich traf (26.).