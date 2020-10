Fußball-Kreisliga A : Spielabbruch nach schlimmen Zwischenfall bei Wickrathhahn-Spieler

Mönchengladbach In der Kreisliga A wurde das Spiel zwischen Fortuna Mönchengladbach und Wickrathhahn vorzeitig beendet, weil ein Spieler nach einem Unfall ins Krankenhaus musste. Eine Übersicht der übrigen Geschehnisse in der Liga.

Es sollte zwischen dem Vierten Venn und dem Fünften Polizei SV das Spitzenspiel des sechsten Spieltages in der Kreisliga A sein, doch am Ende wurde es eine sehr deutliche Angelegenheit. Venn fuhr einen ungefährdeten 4:0-Erfolg ein. Begünstigt war der Erfolg allerdings auch vom Pech des PSV, der schon mit nur drei Ersatzspielern anreiste, diese im Laufe des Spiels einwechselte und später noch drei Spieler verletzungsbedingt das Feld verlassen mussten.

Wie Venns Trainer Mischa Bongarz berichtete, war es in der ersten Halbzeit ein zähes und unansehnliches Spiel. Nur lange Bälle wurden hüben wie drüben geschlagen. Doch fast mit dem Halbzeitpfiff gab es dann doch die Venner Führung durch Jonas Schmidt, obwohl es eigentlich ein Eigentor durch PSV-Torhüter Marc Ferfers gewesen sein soll, der den Ball ins eigene Tor faustete. Nach der Pause sorgte dann Patrick Reneerkens per Doppelschlag (50./53.) schon frühzeitig für die Entscheidung. Das offiziell gemeldete Eigentor unterlief dann in der Schlussminute Umut Alkan.