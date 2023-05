Pleite im „Wölfe-Duell“ Das ungewohnte Gefühl der Niederlage für das Wolfpack

„Es war für uns unmöglich, auf die Vielzahl an individueller Klasse in den Reihen der Wolves angemessen zu reagieren. Es ist uns vor allem in der ersten Halbzeit leider nicht gelungen, alle spielenden Imports der Mindener gleichzeitig abzudecken. Das braucht Erfahrung, die unserem Team einfach fehlt“, analysierte Cheftrainer Phil Scales, der auch Lob für den Ligakonkurrenten übrig hatte. „Es war ein hervorragendes Coaching auf Mindener Seite, die jeden Fehler unsererseits gnadenlos bestraft haben. Und Fehler haben wir eindeutig zu viele gemacht“, gab Scales zu. Bereits am Wochenende geht es für das Rudel auf heimischen Grün weiter, wenn die Aachen Vampires zu Gast sind.