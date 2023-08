Wolfpack unterliegt 7:40 Deutliche Niederlage gegen Spitzenreiter Krefeld Ravens

Rund 300 Zuschauer, darunter einige Dutzend lautstarke aus Krefeld, sahen eine durchaus interessante Partie mit teils hochklassigen Szenen, aber auch einigen Fehlern und Nachlässigkeiten, vor allem in den Reihen des Wolfpacks. Cheftrainer Phil Scales hatte bereits vor dem Topspiel aufgrund seines durch Verletzungen geprägten, dezimierten Kaders allzu große Erwartungen dämpfen müssen. So wurden vor allem im Angriff der Gastgeber die zwangsläufigen Umbesetzungen auf einigen Schlüsselpositionen deutlich: Der Ball konnte manchmal nicht so nach vorne bewegt werden, wie gewöhnlich. Dazu kamen unnötige Offsides und Strafen, welche die zuvor erkämpften Yards an Raumgewinn meist postwendend wieder zunichtemachten.