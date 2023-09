In der Football-Oberliga Wolfpack sichert sich Spiel um die Vizemeisterschaft

Nach der erfolgreichen Hitzeschlacht in Münster ist das Mönchengladbacher Wolfpack nicht mehr von Platz drei der Football-Oberliga zu verdrängen. Das Wolfsrudel hat nun am kommenden Sonntag (Kick Off 15 Uhr) auf der heimischen Anlage auf der Kölner Straße in Odenkirchen sogar die Chance, den derzeitigen Zweiten und kommenden Gegner Minden Wolves von der Zwei zu verdrängen. Doch dazu bedarf es eines Sieges mit mindestens 31 Punkten Differenz.